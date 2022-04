Przejście z polityki do biznesu dobrze im zrobiło. Opublikowano bajońskie zarobki ludzi związanych z PiS

Trójka najbogatszych

W 2021 roku najwięcej zarobił Maks Kraczkowski, wiceprezes PKO BP (1 mln 813 tys. zł). Kraczkowski wstąpił do PiS zaraz po studiach. W swojej karierze był warszawskim radnym i posłem - aż w końcu trafił do biznesu. W 2021 r., kiedy w PKO BP doszło do zmiany prezesa, był nawet wymieniany jako kandydat na stanowisko szefa największego banku. Funkcji jednak nie zmienił - pozostaje wiceprezesem.