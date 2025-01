Ojciec z synkiem utknęli w Tatrach. 21 ratowników walczyło o ich życie

W poniedziałek o godzinie 14:42 za pomocą aplikacji Ratunek do Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (TOPR) dotarło zgłoszenie o turystach, którzy utknęli na Pośredniej Turni. Mężczyzna razem z ośmioletnim dzieckiem wyszli w góry, mimo trudnych warunków pogodowych. Z powodu huraganowego wiatru oraz gęstej mgły nie byli w stanie samodzielnie zejść .

Turyści utknęli na zachodniej grani Pośredniej Turni, na wysokości 2128 m n.p.m. Już po godzinie od zgłoszenia na miejsce dotarł pierwszy ratownik, pełniący dyżur na Kasprowym Wierchu, który odnalazł turystę wraz z dzieckiem. Oboje byli mocno wychłodzeni i niezdolni do schodzenia nawet w towarzystwie ratownika .

Po dotarciu do dolnej stacji wyciągu w Kotle Gąsienicowym, dalszy transport do schroniska na Hali Gąsienicowej odbył się śnieżnym skuterem, a następnie samochodem terenowym do zakopiańskiego szpitala. W akcji ratunkowej uczestniczyło 21 ratowników TOPR-u, a działania zakończyły się o północy.