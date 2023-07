Uszkodzony bagaż? Odszkodowanie może sięgać 7 tysięcy złotych

Protokół niezgodności PIR należy dołączyć do reklamacji, składanej do linii lotniczych, organizujących lot, podczas którego doszło do uszkodzenia bagażu. Oprócz kopii dokumentu, niezbędne będzie podanie dodatkowych informacji, w tym danych dotyczących lotu, wysokość roszczenia, kopię kwitu bagażowego oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać przesłana ewentualna rekompensata.