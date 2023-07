Pies w samolocie. Czy z czworonogiem można lecieć na wakacje?

Okres wakacyjny to czas, w którym wiele osób planuje wycieczki wraz z czworonogiem. Osoby, które mają do pokonania wiele kilometrów, często zastanawiają się, czy podróż z psem samolotem jest możliwa. Jak się okazuje, niektóre linie lotnicze zezwalają, by zwierzę towarzyszyło właścicielowi na pokładzie pasażerskim.