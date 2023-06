Reklamacja za nieudane wakacje. Jak złożyć ją do biura podróży?

Reklamacja do biura podróży. Wakacje niezgodne z opisem

Kolejną z sytuacji, w przypadku których podróżnym przysługuje możliwość złożenia reklamacji, jest niezgodność oferty z opisem biura podróży. Jeżeli miejsce nie spełnia zadeklarowanego standardu - np. pokój jest mniejszy, niż w ofercie czy odległość od plaży jest większa, niż wskazana, podróżni mogą ubiegać się o odszkodowanie. Jego podstawą będzie udokumentowanie niezgodności - na przykład w postaci zdjęć. Eksperci zalecają również jak najszybsze zgłoszenie uwag do biura podróży - najlepiej w formie pisemnej do rezydenta bądź bezpośrednio do organizatora wycieczki.