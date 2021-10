Ustawa o obronie kraju. Prezydent o szczegółach dowiedział się z konferencji

Nieoficjalnie, pojawienie się wicepremiera Kowalczyka w rządzie to pomysł prezesa Kaczyńskiego na osłabienie roli premiera Mateusza Morawieckiego. Oficjalnie wyglądało to inaczej. Tuż przed ogłoszeniem zmian w rządzie Morawiecki stwierdził, że to on poprosił, by Kowalczyk został wicepremierem. Nic bardziej mylnego. To Jarosław Kaczyński zdecydował o awansie swojego człowieka, kojarzonego także ze skonfliktowaną z Morawieckim Beatą Szydło.