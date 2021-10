Kulisy rekonstrukcji. Kaczyński walczy o głosy rolników. "Heniek ma odbić wieś"

Lider AgroUnii: PiS nie reprezentuje polskiej wsi

Lider tej formacji - Michał Kołodziejczak - nie ukrywa satysfakcji: - To my doprowadziliśmy do dymisji ministra Pudy. AgroUnia go zdymisjonowała. Nie wiem, czy będzie to zmiana na lepsze, ale trudno mi sobie wyobrazić, że może być gorzej - mówi Wirtualnej Polsce.