Rekonstrukcja rządu w Pałacu Prezydenckim. Zabrakło ważnej osoby

Jak zaznaczył polityk, ma on olbrzymie zaufanie do ministrów, którzy zakończyli we wtorek swoją pracę. - Za służbę, którą zrealizowaliście i podjęcie się nowych obowiązków, serdecznie dziękuję. Życzę, byście zrealizowali swoje plany i satysfkacji - podkreślił prezydent.