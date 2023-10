Ukrainie zabraknie pocisków? USA traktują Izrael priorytetowo

Prezydent USA Joe Biden obiecał dostawy broni zarówno dla Ukrainy, jak i do Izraela. Podczas czwartkowego orędzia starał się jasno dać do zrozumienia, że ​​Stany Zjednoczone nie traktują jednej wojny kosztem drugiej. "Jednak kilka godzin wcześniej urzędnik Departamentu Obrony powiedział, że dziesiątki tysięcy 155-milimetrowych pocisków artyleryjskich obiecanych Ukrainie zostaną skierowane do Izraela" - donosi The New York Times.