Ukraińcy weszli do Rosji. "Putin, podobnie jak Hitler, jest przesądny"

- Jest jeszcze jedna istotna kwestia. Putin, podobnie jak kiedyś Hitler, jest przesądny. Tymczasem ukraińska operacja dzieje się w czasie rocznicy zatonięcia okrętu podwodnego Kursk. To był pierwszy polityczny problem Putina. Można było wtedy uratować marynarzy, ale on nie chciał pomocy Zachodu, więc załoga zginęła. Teraz Kursk wraca do niego w innej postaci - to może spiąć klamrą karierę polityczną Władimira Putina i spowoduje, że rzeczywiście dojdzie do zmian na Kremlu.