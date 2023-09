Ukraina może zaatakować cele głęboko wewnątrz Rosji. "Nawet 1500 km" [RELACJA NA ŻYWO]

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował ukraińskim służbom za determinację w doprowadzaniu do finału spraw, które ciągnęły się latami. Jest to oczywiste nawiązanie do aresztowania oligarchy Ihora Kołomojskiego.





- Będziemy chronić Ukrainę, przywrócimy wolność każdego skrawka ziemi i każdy z nas poczuje, że to będzie Ukraina innych zasad - mówił.





Podkreślił, że Kijów będzie działał inaczej, niż w przeszłości wobec tych, którzy "okradli Ukrainę i postawili się ponad prawem i wszelkimi zasadami".