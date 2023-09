Ukraiński oligarcha aresztowany. Kiedyś uważano go za patrona Zełenskiego

Jeszcze przed rosyjską inwazją w lutym 2022 roku majątek Kołomojskiego był szacowany na 1,8 mld dolarów, co plasowało go na czwartym miejscu najbogatszych Ukraińców. Po roku jego majątek został uszczuplony o około miliard dolarów. Kijów przejął np. kontrolę nad należącymi do Kołomojskiego Ukrtatnaftą i Ukrnaftą. Z kolei linia lotnicza należąca do oligarchy jest nieczynna ze względu na sytuację wojenną i ponosi straty.