Ujawnił wstydliwy problem armii Putina. "Nazwałem rzeczy po imieniu"

Wojna artylerii

Popow przede wszystkim podkreślił, że brakuje mu środków do walki z ukraińską artylerią, która zbiera krwawe żniwo pośród jego żołnierzy. Do lata zeszłego roku Rosjanie nie musieli się zbytnio przejmować ostrzałem przeciwnika. Ukraińska lufowa artyleria ciągniona, która stanowiła wyposażenie większości baterii, ma mniejszy zasięg od rosyjskiej. Co prawda Ukraińcy posiadają też samobieżne haubice Msta-S, jednak - jak sami mówili - nie dorównują one zachodniemu sprzętowi.