Rosjanie uderzyli w "polskie dziedzictwo". Dramatyczne doniesienia

- Ale wtedy przypominało to wybuchy podobne do fajerwerków sylwestrowych. Kiedy uderzenie jest tak blisko, jak w nocy z środy na czwartek, to jakby to było za ścianą. Tym razem była to bardzo głośna eksplozja. Towarzyszył jej mocny huk, trzęsienie wszystkich ścian. W pobliżu eksplozji inne budynki są zniszczone, popękały drzwi, tynk zaczął spadać. W szklanym biurowcu prawie wszystkie szyby są potłuczone. Ucierpiało od 25 do 30 budynków w pobliżu, na tej samej ulicy - opowiada nasz rozmówca.