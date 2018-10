Ujawniamy: to byli właściciele firmy Solvere stali za spotem PiS o uchodźcach

Jak wynika z informacji Wirtualnej Polski, pomysłodawcami spotu wyborczego o uchodźcach są ludzie związani z firmą Solvere - tą, samą, która ma na swoim koncie kampanię Sprawiedliwe Sądy. To właśnie spot o imigrantach miał przyczynić się do słabszego wyniku wyborczego PiS.

18 października. Końcówka kampanii wyborczej. PiS wypuszcza spot, który wywołuje lawinę krytyki i oburzenia. Film nosi niewinną nazwę "Wybierz Bezpieczny Samorząd", ale jego zawartość już niewinna nie jest. W spocie pokazana jest Polska w 2020 roku, w której "napaści seksualne i agresja" ze strony imigrantów są codziennością. Wedle autorów materiału, odpowiedzialni za to są samorządowcy z PO, którzy "chcą przyjmować migrantów".

Na spot reaguje portal uchodzcy.pl - Prawo i Sprawiedliwość wypuściło wyjątkowo obrzydliwy przedwyborczy spot straszący uchodźcami , imigrantami i cudzoziemcami. To przejdzie do historii polskiej propagandy – alarmują. Reaguje również rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, który zawiadamia prokuraturę.

A PiS? Dostaje rykoszetem w niedzielnych wyborach. W kuluarach politycy tej partii mówią wprost: to był główny powód porażki Patryka Jakiego w Warszawie i klęski naszej partii w dużych miastach. – To był zły spot. Nie wiem, kto o tym zadecydował, to tajniki sztabu wyborczego. Wstydziłem się – przyznaje w „Rzeczpospolitej” wicepremier Jarosław Gowin. I jak dodaje, spot był błędem i jedną z przyczyn niższego niż spodziewany wyniku wyborczego PiS.