Uchwała PiS w sprawie nepotyzmu. Poseł: Mam powiedzieć córce: weź się zwolnij?

Na sobotnim kongresie Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę, że w partii "obecne są słabości", które wykorzystuje opozycja. - To jest nepotyzm. On nie jest szeroki, ale z tego opozycja korzysta. Niedawno słyszeliśmy to w Sejmie, dokładnie z przykładami, i będzie korzystała - powiedział prezes partii.