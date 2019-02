Klan posła Cymańskiego zapuszcza korzenie. Ojciec w sejmie, syn radnym, córka w sejmiku

Poseł Tadeusz Cymański chwali postępy swoich dzieci w polityce. 20-letni Maciej przebojem wdarł się do rady miejskiej Malborka, wszedł do trzech komisji. I jest już po pierwszym sporze z uznawanym za "czerwonego" burmistrzem miasta.

169 głosów i wszedł do rady miasta

Maciej Cymański nie chciał rozmawiać o swoich pierwszych doświadczeniach. Nie to, co ojciec. - Rada Miasta to szkoła życia. Może mniej jest tam brutalnej polityki i nieeleganckich zachowań, ale też grają różne ambicje i układy - mówi WP Tadeusz Cymański. - Maciej chyba się przekonał, że radni mają dużo mniej do powiedzenia, niż na przykład burmistrz. Nie namawiałem go do wejścia do polityki. A teraz cóż, niech zdobywa doświadczenia, uczy się - mówi dalej poseł.