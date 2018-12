Córka Tadeusza Cymańskiego dostała pracę w Enerdze. "To nie jest nepotyzm"

- W poprzedniej firmie moja córka miała podobne zarobki i była team leaderem, więc nie jest to tego typu historia jak te, o których się mówi i pisze - twierdzi Tadeusz Cymański. 29-letnia Marta Cymańska od kilku miesięcy pracuje w Enerdze.

I uznał, że "gdyby to on zabiegał o posadę dla niej, to byłaby gdzie indziej i na innym miejscu". - Nie robię nic, czego musiałbym się wstydzić, a jak mieliby mnie teraz za to męczyć, to powiem, że znam takie powiedzenie: jak kraść to miliony, jak kochać, to księżniczki - dodał polityk. Zaznaczył też, że "obserwuje rzeczy, które się dzieją” w kontekście obsadzania stanowisk członkami rodzin polityków. – Ale to nie jest ten przypadek. Ona miała dobrą pracę, natomiast to przejście na zbliżonych warunkach to nie jest, jak mówiłem, awans – stwierdził.