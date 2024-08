Tym razem Białoruś włączy się do wojny? Łukaszenka ma wiele do ugrania

To, co mówi Cichanouska, jest bardzo prawdopodobne. Sam dyktator Białorusi, Alaksandr Łukaszenka, od początku konfliktu niechętnie angażował się w wojnę. Co prawda udostępnił białoruskie bazy i poligony, a w pierwszym roku wojny przekazał Rosji ponad 65 tysięcy ton amunicji, setki czołgów T-72A, bojowych wozów piechoty i ciężarówek Ural, ale nie zrobił tego za darmo. Kreml musiał umorzyć część długu i zwiększyć pomoc gospodarczą dla Białorusi.