"Jeszcze nie umieram". Łukaszenka w końcu przyznał, że ma problemy

- No cóż, czasem utykam, boli mnie noga. Nie mogą naprawić mojego stawu - powiedział Łukaszenka. Dodał przy tym, że "nie jest to takie straszne", bo "tam, gdzie nie może się przedostać, zawiozą go". Jednocześnie dyktator, który niebawem kończy 70 lat, przekonywał, że "jeszcze nie umiera".