O czym rozmawiają głowy państw? O pogodzie

Small talk Łukaszenki i Putina

W czasie, gdy liderzy obu państw zasiedli do rozmów, kamery uchwyciły niezręczną rozmowę między politykami. Łukaszenka postanowił po raz kolejny przywitać Putina w Białorusi. - Bardzo cieszę się, że Mińsk przypadł panu do gustu i ludzie się spodobali. Pan już zauważył dzięki swojemu doświadczeniu niektóre rzeczy - zwrócił się prezydent Białoruski. - Tak, to znaczy... no, dziękuję - odparł niezręcznie Putin.