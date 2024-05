Czarne chmury nad Morawieckim i Kaczyńskim? "Sprawczość kierownicza"

Joński zapowiada. Zawiadomienie do prokuratury na Kaczyńskiego i Morawieckiego

- Będziemy chcieli złożyć zawiadomienie do prokuratury na samego Jarosława Kaczyńskiego za sprawczość kierowniczą. Za to, że to on podejmował decyzję, choć nie miał do tego żadnych uprawnień, ani marszałek Witek, ani premier nie upoważnił go to tego, żeby on decydował o terminie i sposobie przeprowadzenia wyborów - poinformował Dariusz Joński.