Coraz więcej prób sabotażu w Polsce. Tusk: Pobicia i podpalenia

- Mamy dowody, że osoby, które chciały do tego doprowadzić, były wprost wynajęte przez rosyjskie służby. Mówimy o podpaleniach celowych, czy to lasy, czy centra handlowe, ale mówimy też o pobiciach na zlecenie białoruskiej i rosyjskiej służby specjalnej. To są bardzo poważne sprawy - podkreślił.