TVP Info reaguje na protesty w Warszawie. Głos zabrała również Krystyna Pawłowicz

W rozmowie udział wzięła również psycholog i mecenas Magdalena Korzekwa-Kaliszuk. Stwierdziła ona, że sobotnie wydarzenia utrudniają rodzinie przeżycie żałoby. Według niej są one po to, aby "coś politycznie ugrać". - To, co robi aborcyjna lewica nie pomaga rodzinie - stwierdziła Korzekwa-Kaliszuk.