"Ani Jednej Więcej". Ruszył protest w Pszczynie. To tam zmarła Iza

Obecny na miejscu reporter Wirtualnej Polski rozmawiał z uczestniczkami manifestacji. - Jestem wściekła i musiałam tu przyjść. To jest nie do przyjęcia dla mnie - powiedziała jedna z uczestniczek protestu. - To się nawet mówić nie chcę. Nie wiem, co bym zrobiła gdyby to dotyczyło mojej córki - dodała.