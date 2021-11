Śmierć pacjentki z Pszczyny. Od wyroku Trybunału Konstytucyjnego taki horror dotyczył kilkunastu Polek

- Liczę na to, że wiele osób zdecyduje się na telefon do biura swojego posła, by przypomnieć o obywatelskim projekcie ustawy "Legalna aborcja. Bez kompromisów". Opiera się on na przesłankach medycznych i jest do zaakceptowania nawet dla osób o konserwatywnych poglądach. Dostęp do aborcji nie może być uzależniony o poglądów aktualnie rządzących polityków - mówi Ferenc.