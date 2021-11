Marek Suski o kryzysie na granicy: w innych krajach strzelają

Suski o sytuacji migrantów: widziałem chłopców grających w piłkę

Na pytanie, czy uda się przekonać Unię Europejska do sfinansowania nowego ogrodzenia na granicy, odparł: "nie wiem". - Moim zdaniem powinna sfinansować, bo to jest zewnętrzna granica Unii. Kiedyś podobne działania były podejmowane. Jak jeden z rządów powiedział, że w takim razie to my podstawimy autokary i przywieziemy migrantów pod granicę z Niemcami, to wtedy Unia okazała łaskawą troskę i pomogła w budowaniu zapór na granicy. Ja nie proponuję takich rozwiązań, bo to takie nieeleganckie zachowania, ale jeśli będą nieeleganckie zachowania w stosunku do Polski, to trzeba będzie pomyśleć, co tu zrobić. Z jednej strony mamy własnymi siłami bronić granicy, a z drugiej jesteśmy cały czas atakowani, że chcemy wyjść z Unii - stwierdził polityk PiS.