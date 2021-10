Jest decyzja sądu ws. Marszu Niepodległości

Postanowienia sądów nie robią wrażenia na przewodniczącym stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robercie Bąkiewiczu, który ich decyzje nazywa "anarchią". Jednocześnie lider narodowców zapowiedział, że niezależnie od decyzji wymiaru sprawiedliwości tradycyjny przemarsz i tak się odbędzie. Zaapelował również do środowisk biorących co roku udział w przemarszu, by "zwiększyły wysiłki".