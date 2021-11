Śmierć 30-latki w ciąży. Premier Morawiecki zabrał głos

Śmierć 30-letniej Izy. Premier o tragedii w Pszycznie

Do tej tragedii odniósł się w piątek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. - Ten tragiczny przypadek z Pszczyny musi być bardzo dogłębnie zbadany i okoliczności muszą być wyjaśnione. Jeśli zagrożone jest życie, zdrowie matki, to trzeba je ratować i to jest podstawowy obowiązek lekarzy, o którym doskonale wiedzą - mówił szef rządu.