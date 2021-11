Śmierć 30-latki w ciąży. "Winni słabi ludzie działający pod presją złego prawa"

Na antenie TVN24 Budzowska odniosła się także do słów dyrektora szpitala w Pszczynie, który mówił m.in. o tym, aby nie ferować wyroków, bo na tym etapie jest to nierozsądne. Dodał też, że lekarze, którzy opiekowali się panią Izabelą, to specjaliści wysokiej klasy, którzy kierują się dobrem pacjenta i sztuką lekarską.