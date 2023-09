Tusk zafunduje 15. emeryturę Kaczyńskiemu?

Kaczyński z "dodatkową emeryturą"

Po zaproponowanej przez lidera KO reformie prezes PiS otrzymywałby z ZUS-u ok. 300 zł miesięcznie więcej - co w skali roku daje ok. 3,6 tys. zł. "To tak, jakby dostał 15. emeryturę od państwa" - pisze "Fakt". Na podobne pieniądze jak Kaczyński mógłby liczyć m.in. Tadeusz Cymański z PiS.