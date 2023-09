"Nie było widać żądzy władzy". Eksperci krytycznie o konwencji PiS. Ludzie Tuska zadowoleni

- Wtedy to było rzetelnie przepracowane. Można się było z tym zgadzać lub nie, ale o coś tej partii chodziło. I to chwyciło. Dziś PiS-owi brakuje wizji na rządzenie. Mowa jest głównie o "wartościach", "silnej Polsce", o wszystkim, co niepoparte jest faktami. Moim zdaniem PiS zaprezentowało zbyt mało, by pozyskać nowe grupy wyborców - mówi dr Materska-Sosnowska.