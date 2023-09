Polityczna awantura o chleb z napisem "Tusk"

"Ostatnia rzecz, o którą podejrzewałbym PiS to uczciwość i gra fair. Posuną się jeszcze do niejednej prowokacji, bo tonący brzydko się chwyta. Bądźcie czujni, bo oni są zdolni do każdego świństwa. Pamiętacie dewastacje pomników JP2, które ustały jak się okazało, ze to nie działa?!" - napisał na portalu X jeden z sympatyków PO.