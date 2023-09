"Czego Panowie nie rozumiecie?". Kuriozalna odpowiedź policji

- W tej sprawie instytucje państwa mataczą. Dlaczego? Tylko dlatego, że 15 października są wybory. A ta wiedza, jeśli trafiłaby do opinii publicznej, byłaby szokująca, jeśli chodzi o skalę kłamstwa i hipokryzji tej władzy. Widać, że padł polityczny rozkaz ukrycia tej wiedzy przed polskim społeczeństwem. My dojdziemy do prawdy i ujawnimy ją Polakom jeszcze przed 15 października - stwierdził poseł Marcin Kierwiński na konferencji prasowej przed KGP w Warszawie.