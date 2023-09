Chcieli wykąpać się w spółdzielni. Cena ciepłej wody wyprowadziła ludzi na ulicę

Ogromne rachunki za ciepłą wodę

- Od 4 lat jestem na emeryturze. Jak dostałem wyrównanie za ciepłą wodę, zdębiałem. 3,5 tysięcy złotych plus czynsz, łącznie zapłaciłem spółdzielni ponad 4 tysiące. Jak tak dalej pójdzie, to będę musiał iść do pracy, bo z emerytury się nie utrzymam - mówił w rozmowie z "Super Expressem" Tadeusz Polakowski, emerytowany energetyk.