Tusk kpi z prezydenta i PiS. "Czekam na oświadczenie pana Czarnka"

Szef rządu nawiązał we wpisie m.in. do działań Andrzeja Dudy, który przesłał ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego wskazując na "wątpliwości" związane z jej uchwaleniem. Chodziło o sprawę wygaszenia mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.