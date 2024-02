"Dziwny zapach". Kołodziejczak chce, by sanepid sprawdzał ukraiński cukier

- Dzisiaj występuję do Ministerstwa Zdrowia o to, by sanepid prowadził pełen nadzór nad każdą partią cukru, który będzie przyjeżdżał do Polski, bo ja nie mam zaufania do importerów, którzy sami określają, że ten cukier jest dobry - powiedział Michał Kołodziejczak podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Lublinie.