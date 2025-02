Trzaskowski wali w czuły punkt PiS. "Młodzi ludzie się stukają w głowę"

W piątek Rafał Trzaskowski był w Grudziądzu, gdzie spotkał się z mieszkańcami. Podczas spotkania kilkukrotnie uderzył w polityków PiS. - - Oni mnie próbują atakować, że ja w językach obcych mówię, bo dla nich to jest coś niezwykłego. Młodzi ludzie się stukają w głowę, bo dla nich to jest całkowicie normalne - mówił prezydent Warszawy.

W piątek Rafał Trzaskowski spotkał się z mieszkańcami Grudziądza i odniósł się do rzekomego "zamachu stanu", o którym poinformował prezes TK Bogdan Święczkowski. - Przecież moi konkurenci polityczni ostatnio wysmażyli fantastyczną, nową paranoję, że w Polsce miał miejsce zamach stanu - powiedział Trzaskowski.

- To pokazuje, w jakiej paranoi oni żyją. Im się wydaje, że rzeczywiście dokonany został zamach stanu, dlatego, że ktoś kwestionuje przeszłość polityczną politruka, bo tak trzeba nazwać tego pseudo prezesa Trybunału Konstytucyjnego. To jest coś niebywałego - dodał.

Trzaskowski stwierdził, że "kiedyś mieliśmy Trybunał Konstytucyjny, który stał na straży konstytucji naszych praw, gdzie byli sędziowie, wielkie autorytety, które stały na straży naszej konstytucji, ludzie, którzy się nikomu nie kłaniali".

- PiS to zniszczył, wysłał tam politruków, którzy nie mieli nic nigdy wspólnego z jakimkolwiek autorytetem. I oni dzisiaj będą nam duby smalone opowiadać o tym, że w Polsce miał miejsce zamach stanu. To by było śmieszne, bo moglibyśmy się z tego śmiać. Niektórzy to robią, nawet niektórzy pisowcy się z tego śmieją - mówił dalej Trzaskowski.

Prezes TK Bogdan Święczkowski w środę na konferencji prasowej poinformował, że zawiadomił prokuraturę ws. rzekomego "zamachu stanu" prowadzonego przez władzę. Dodał, że prok. Michał Ostrowski - bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry, zastępca prokuratora generalnego, który pełnił tę funkcję przed objęciem funkcji przez Adama Bodnara - przesłuchał go i miał wszcząć śledztwo w tej sprawie.

Trzaskowski kpi z Kaczyńskiego i Morawieckiego

Prezydent Warszawy stwierdził także, że część naszej klasy politycznej jest "zakompleksiona i zagubiona w tym świecie". - Zresztą dziwicie się. Jak prezes tej partii od wielu, wielu lat słońca nie widział, bo w parku nie był na spacerze, nie był w sklepie - powiedział Trzaskowski, po czym sala wybuchła śmiechem.

- Jeśli nie ma z czego się śmiać. Mnie jest czasami naprawdę czasami smutno i żal. Zamknijcie się na trzy tygodnie w ciemnym pokoju z kotem i oglądajcie rodeo, co noc. Zobaczymy, jak się poczujecie. To nie będą dobre odczucia - kpił dalej Trzaskowski.

- Każdy z nas jak słońca nie będzie widział, jak na spacer nie pójdzie, z ludźmi nie porozmawia, tylko będzie otoczony wianuszkiem ludzi, którzy po prostu przez cały czas schlebiają. A jak jeden wyjeżdża samochodem, to mówi, że nie widział nikogo innego. Oni tak działają wszyscy. To się dziwicie, że ktoś ma zły humor? To się dziwicie, że można wpaść w depresję? To się dziwicie, że komuś się wydaje, że przez cały czas jest szary i też nie wyszedł na ulice Warszawy od lat 80. To jemu się wydaje, że dalej jest szaro. Przyciemnione szyby, nic nie widać - brnął dalej.

Byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu również "się oberwało". - Reprezentant wydaje się człowiek światowy, w bankach pracował, zarobił mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo pieniędzy i bardzo dobrze, nie trzeba mu zazdrościć. A ten z kolei jedzie do Stanów Zjednoczonych i słuchajcie, próbuje wejść na spotkanie, na które nikt go nie zaprosił. Macha telefonem, a potem się fotografuje na tle, nawet na tle ekranów telewizyjnych - zaczął mówić Trzaskowski.

- Premier naszego państwa, jakby nie było, pokazuje policjantowi telefon i mówi: "patrz, tu ja byłem" i pokazuję mu w Wikipedii, kim jest. No przecież normalny człowiek by go ktoś gdzieś zaprosił najpierw, prawda? Przecież nie trzeba jakiejś wielkiej wyobraźni, żeby wiedzieć, że jak się idzie na wiec do Trumpa, na którego były zamachy to, raczej tam będą sprawdzali bezpieczeństwo - wyśmiewał Trzaskowski.

- Ja czułem po prostu takie obezwładniające poczucie obciachu. To nie było śmieszne - stwierdził.

Kolejny raz Trzaskowski wbił szpilę w PiS

- To pokazuje coś, co jest bardzo niepokojące, że wy nie macie żadnych kompleksów, że to dzięki wam Polska się tak rozwinęła i tak wygląda, a młodzi ludzie to już w ogóle żadnych kompleksów nie mają. Mówią w językach obcych i nie robią z tego żadnego aj waj - kontynuował.

- Oni mnie próbują atakować, że ja w językach obcych mówię, bo dla nich to jest coś niezwykłego. Młodzi ludzie się stukają w głowę, bo dla nich to jest całkowicie normalne. To nie jest jakiś powód do chwalenia, do bicia. Brawa. To jest normalne, bo mówi językach obcych. To nie jest jakiś powód do dumy albo do chwalenia się, tylko to jest racjonalne i normalne - stwierdził Trzaskowski.

Następnie prezydent zwrócił się do zgromadzonych z pytaniem. Czy dobrze by było, żeby znał języki obce? -pytał retorycznie. No tak, Czy ma sens z tego powodu przylepić jakiś medal? Nie, bo to jest normalne - kontynuował.

Wy już nie macie żadnych kompleksów. To oni mają kompleksy. Dlatego, musimy im pomóc, nadrobić to wszystko. Trzeba im to wytłumaczyć - spokojnie - nie było żadnego zamachu stanu, Spokojnie, nic się złego nie dzieje. Polska jest bezpieczna z uśmiechem - podsumował.

