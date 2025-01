PiS oskarża Trzaskowskiego. W tle "rozdawanie radiowozów"

Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, zarzucił Trzaskowskiemu rozdawanie radiowozów kupionych z publicznych pieniędzy . "Tymczasem, to Trzaskowski wykorzystuje publiczne pieniądze do kampanii" - napisał Ziobro na platformie X. Rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda odpowiedziała, że Trzaskowski jako gospodarz miasta wykonywał swoje obowiązki, a przekazywanie sprzętu nie jest niczym nowym .

Zdaniem Łobody sytuacja ta nijak ma się do wcześniejszych przypadków przekazywania gminom wozów strażackich finansowanych z Funduszu Sprawiedliwości. - Przede wszystkim Fundusz Sprawiedliwości miał służyć ofiarom przestępstw, a nie finansowaniu wozów. Po drugie - do codziennych zadań polityków PiS, a głównie Suwerennej Polski, nie należało też nigdy jeżdżenie po Polsce i wręczanie wozów strażackich - powiedziała.

Odnosząc się do zawiadomienia PiS dotyczącego spotkań Trzaskowskiego z listopada ub.r. Łoboda powiedziała, że spotkania te odbywały się po południu, ok. godz. 17:30. - Prezydent pojechał na spotkania z samorządowcami w ramach obowiązków prezydenckich, ale po swoich godzinach pracy - niezależnie od tego, czy jest w Warszawie, czy nie - ma czas wolny - podkreśliła. Dodała, że to właśnie w tym czasie Trzaskowski odbywał spotkania w ramach prekampanii, a one - zaznaczyła - "nie trwały cały dzień".