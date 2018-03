Trzaskowski niepokonany? Druga tura wyborów może być zaskakująca

Kampania wyborcza w Warszawie ruszyła pełną parą. Na razie wiadomo, że o fotel prezydenta stolicy zawalczy Rafał Trzaskowski. Kto ma szansę na starcie z kandydatem Platformy? Warszawiacy zdecydowali w sondażu.

Kto z wyżej wymienionych polityków wygrałby wybory samorządowe? Instytut Badań Pollster zapytał o to mieszkańców Warszawy. Wyniki są jednoznaczne: jeśli Trzaskowski trafi do drugiej tury wyborów, może liczyć na lepszy wynik od każdego konkurenta. Głosy rozkładają się następująco:

Jaki w nowym programie WP "Tłit" przyznał, że jego kandydatura na prezydenta Warszawy nie jest jeszcze przesądzona. Jak zaznaczył, nie od niego zależy ta decyzja. Co, jeśli to nie jego wybierze PiS? - Jak nie wystartuję, to też się nic nie stanie. (...) Jeżeli taka decyzja zostanie podjęta, to ją zrozumiem. To jest polityka - stwierdził.