Trybunał Konstytucyjny zablokował Zbigniewa Ziobrę? Chodzi o przedawnienie zbrodni komunistycznych

Zbigniew Ziobro chciał uznania za niekonstytucyjne konkretnych przepisów Kodeksu Karnego, a także ustawy o IPN z 1998 roku, które uniemożliwiały ściganie przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy komunistycznego państwa zagrożonych karą od 3 do 5 lat więzienia. Według tych zapisów przestępstwa te przedawniły się.

Jak informuje onet.pl Trybunał Konstytucyjny zdecydował o umorzeniu tej sprawy. Informacja o tym dotarła już do Prokuratury Krajowej.

- To skandal - mówi rozmówca portalu onet.pl związany z resortem sprawiedliwości.

Według źródeł portalu Trybunał Konstytucyjny uznał, że odpowiedni przepis ustawy o IPN, dotyczący ścigania zbrodni zagrożonych karą do 3 lat pozbawienia wolności utracił moc przy okazji nowelizacji tej ustawy z lipca 2020 roku. Argumentował też, że już dawno zostały uchylone przepisy Kodeksu karnego z 1969 roku, które wprowadzały przedawnienie.

Sprawą przedawnienia przestępstw komunistycznych, na wniosek IPN, zajmował się w 2010 r. Sąd Najwyższy. Orzekł on, że ustawa o IPN nie może samodzielnie regulować kwestii przedawnienia wszystkich zbrodni komunistycznych i trzeba uwzględniać zapisy Kodeksu karnego. SN uznał, że z przyczyn konstytucyjnych "odżycie przedawnienia, które już upłynęło", jest nie do zaakceptowania w państwie prawa. - Przy tej interpretacji niestety 1 stycznia 1995 r. doszło do przedawnienia części tych zbrodni - mówił sędzia SN Roman Sądej.