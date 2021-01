Budżet UE. Zbigniew Ziobro zapowiada wniosek do TK

Batalia o budżet Unii Europejskiej i rozporządzenie dotyczące powiązania wypłaty środków unijnych z praworządnością wciąż trwa. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapowiedział skierowanie w tej sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

"Jako prokurator generalny wystąpię do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z polską konstytucją rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego stosowania mechanizmu praworządności" - poinformował na Twitterze Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

Złożenie takiego wniosku minister Ziobro zapowiedział wcześniej w rozmowie z Radiem Maryja.

- Pan premier Mateusz Morawiecki przekonał naszych współkoalicjantów, że konkluzje Rady Europejskiej, czyli organu złożonego z przywódców poszczególnych państw, gwarantują nam bezpieczeństwo. My tego tak nie oceniamy, ponieważ konkluzje - które dobrze, że zostały wynegocjowane i cieszymy się z tego - są tylko i wyłącznie deklaracją o charakterze politycznym. Rozporządzenie jest twardym oraz obowiązującym prawem. Wiemy, jaka jest wiarygodność politycznych deklaracji Unii Europejskiej, bo premier sam się o tym przekonał, kiedy na Radzie Unii Europejskiej w lipcu dostał zapewnienie, że nie będzie bezpośredniego powiązania między mechanizmem tzw. praworządności a środkami budżetowymi - mówił w poniedziałek lider Solidarnej Polski w Radiu Maryja.

Ziobro: chcemy mobilizować rząd

- Jesteśmy wewnątrz koalicji i chcemy mobilizować rząd, podejmować wszelkie działania, żeby przekonać do naszych racji, naszego punktu widzenia i wykorzystywać wszystkie narzędzia, które pozwalają się nam bronić - tłumaczył minister sprawiedliwości.

Ziobro zaznaczył, że do tych narzędzi należy udział państwa w procesach przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, ale też działanie w Polsce przed Trybunałem Konstytucyjnym.

- Jako prokurator generalny chcę podjąć takie działania procesowe, żeby wykazać, że to rozporządzenie jest sprzeczne z konstytucją, a jest w bardzo wielu punktach. I mam nadzieję, że w konsekwencji uda się doprowadzić do zablokowania - będzie to bardzo trudne - negatywnych konsekwencji dla przyszłości Polski - tłumaczył Ziobro.

Budżet UE. Vera Jourova: Już wkrótce zajmiemy się Polską i Węgrami

Lider Solidarnej Polski, odnosząc się do wywiadu z 28 grudnia 2020 roku wiceprzewodniczącej PE Very Jourovej ds. wartości i przejrzystości dla niemieckiego dziennika "Tagesspiegel", powiedział, że jest realne niebezpieczeństwo działań, które mogłyby doprowadzić do wymuszenia określonych zmian w polskim porządku prawnym.

- Już teraz wiadomo, że od początku przyszłego roku będziemy zajmować się wdrażaniem rozporządzenia w sprawie mechanizmu (praworządności), a więc także Polską i Węgrami - oświadczyła w wywiadzie czeska polityk, zastrzegając, że nowe regulacje nie są panaceum na wszystkie problemy Unii.

- Mamy teraz dodatkowe opcje sankcji. Ale będziemy musieli ciężko pracować, aby rzeczywiście skorzystać z możliwości cięcia środków. Będziemy nadal musieli stosować wszystkie przepisy UE, które już istnieją, aby monitorować praworządność w państwach członkowskich - dodała.

Pytana o to, jakie ma konkretne zarzuty wobec Polski i Węgier, zwróciła uwagę, że przeciwko obu krajom toczy się postępowanie na podstawie art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej. - W przypadku Polski od 2015 roku jednym z tematów jest reforma wymiaru sprawiedliwości - powiedziała Jourova. - Jeśli Polska nie rozwiąże naszych obaw co do organu dyscyplinarnego, nie zawaham się skierować sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na początku przyszłego roku. Nie chcę tu tracić czasu - zagroziła Jourova.