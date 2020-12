Budżet UE a praworządność. Zbigniew Ziobro: dochodzi do gwałtu na traktatach

We wtorek Zbigniew Ziobro otworzył konferencje naukową "Praworządność czy bezprawie? - dyskusja wokół rozporządzenia warunkującego realizację budżetu" zorganizowaną przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. - Znajdujemy się w szczególnym momencie, to punkt zwrotny w historii państwa. Istnieje spór, co do wizji Unii Europejskiej oraz roli państw narodowych, jednak sprawa jest trywializowana do sporu o tzw. praworządność - oznajmił na początku minister sprawiedliwości.