Vera Jourova: Już wkrótce zajmiemy się Polską i Węgrami

Miesiące, nie lata

Odnosząc się do faktu, iż mechanizm praworządności zostanie najpierw skontrolowany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) , Jourova powiedziała, że przewiduje, iż wyrok zapadnie raczej w ciągu miesięcy, a nie lat. "Jeżeli dojdzie do postępowania przyspieszonego, to należy liczyć się z okresem krótszym niż dwanaście miesięcy" - dodała wiceszefowa KE.

Jourowa nie traci czasu

Jourova zapowiedziała, że jeśli Polska nie uwzględni zastrzeżeń dotyczących Izby Dyscyplinarnej, to KE na początku przyszłego roku skieruję tę sprawę do TSUE. "Nie chcę tracić czasu" - wyjaśniła.

"To musi być jasne: zasada praworządności jest decydująca dla wzajemnego zaufania między krajami członkowskimi i tym samym dla funkcjonowania Wspólnoty. To nie ma nic wspólnego z ideologią. Ani z tym, czy jest się w polityce na lewo, czy na prawo" - powiedziała Jourova, zastrzegając, że premier Węgier Viktor Orban, który zarzuca KE polityzację, nie ma racji.

"Jestem całkowicie innego zdania (niż Orban). Jako Czeszka mogę powiedzieć: gdy nowe kraje z Europy Środkowej i Wschodniej wchodziły w 2004 r. do UE, wszystkie były zgodne co do tego, że podstawowe wartości UE są uniwersalne. Każdy, kto dochodzi do władzy, niezależnie od politycznego kierunku, musi przestrzegać tych wartości" - powiedziała w konkluzji Vera Jourova.