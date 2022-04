Trwają prace komisji sprawiedliwości. Zajmie się ustaleniem kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa

Opozycja się wstrzymała

Zgodnie z przepisami klub poselski może wskazać nie więcej niż dziewięciu kandydatów na członków KRS. Ugrupowania opozycyjne zdecydowały, że nie wezmą udziału w procedurze wyboru sędziów do KRS. Według nich, wszelkie działania w sprawie wyborów do rady powinny być wstrzymane do czasu przyjęcia w Polsce nowego ładu prawnego.