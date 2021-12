Bój o nową kadencję w Krajowej Radzie Sądownictwa. Były szef KRS ma wątpliwości, czy startować

- Zastanawiam się, czy kandydować na kolejną kadencję w Krajowej Radzie Sądownictwa, bo krytycznie oceniam konfrontację założeń, jakie miały przyświecać Radzie, z praktyką – mówi w Wirtualnej Polsce Leszek Mazur, były szef KRS. Sędzia krytykuje działania swoich kolegów, którzy mimo zasiadania w Radzie, zabiegają o błyskawiczne awanse do Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sędziowie chętni do zasiadania w KRS mogą zgłaszać się do 1 stycznia 2022.