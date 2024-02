"Trwa ludobójstwo". Prezydent Kolumbii uderza w Izrael

Petro broni prezydenta Brazylii

Przemawiając w niedzielę na szczycie Unii Afrykańskiej w Etiopii, Lula powiedział, że "to, co dzieje się w Strefie Gazy z narodem palestyńskim, nie ma odpowiednika w innych momentach historycznych. W rzeczywistości miało to miejsce, kiedy Hitler zdecydował się zabić Żydów".