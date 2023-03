Wykrywacz zapikał w błocie. Archeologiczna perła w Kamieniu Pomorskim

Eksperci nazwali to "archeologiczną perłą". W Kamieniu Pomorskim przy ul. Wilków Morskich odnaleziono kolejny bezcenny artefakt. Do spektakularnego odkrycia doszło w trakcie prac ziemnych. Na średniowieczną muszlę św. Jakuba z Santiago de Compostella natrafił Adrian Jacuniak ze Stowarzyszenia im. św. Korduli w Kamieniu Pomorskim. O odkryciu "pamiątki pielgrzyma" poinformowało Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, udostępniając zdjęcia. Zabytek z okresu XIII-XV wieku został znaleziony na głębokości ok. 60 cm od obecnego poziomu ulicy. Wystarczyło kilka kroków z wykrywaczem metali, który zaczął pikać. Prawdopodobnie pamiątka ze średniowiecznej pielgrzymki umieszczona była w metalowej skrzynce, która po tak długim czasie uległa zniszczeniu. Muszla ma kształt wydłużonego wachlarza z charakterystycznymi rowkami zbiegającymi się u nasady. Rowki symbolizują drogi, które ze wszystkich stron zmierzają w kierunku Composteli w Hiszpanii. Zabytek o wymiarach 12 cm na 12 cm posiada również trzy otwory. Służyły one do przeciągania przez nie rzemienia, który mocowany był do kapelusza, płaszcza lub sakiewki pielgrzyma powracającego z Santiago de Composteli. To drugie tego typu odkrycie na Pomorzu Zachodnim, wcześniej na podobny okaz natrafiono podczas wykopalisk w Kołobrzegu. Jak podkreśliło Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, muszla była w średniowieczu dowodem na odbycie pielgrzymki. Była niczym chroniący amulet. Stawała się nawet relikwią dla osoby, która była w jej posiadaniu. To kolejne odkrycie w ciągu tygodnia w zabłoconej uliczce Kamienia Pomorskiego. Kilka dni temu badacze chwalili się odkryciem średniowiecznej papieskiej bulli.