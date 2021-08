Majątek Donalda Tuska i zmienne oceny polityków. "Filozofia Kalego"

Jeżeli ktoś staje się politykiem, to staje się nim z różnymi konsekwencjami tego faktu. Dotyczą one też sfery materialnej, która budzi społeczne zainteresowanie i emocje, zwłaszcza gdy mowa o kwotach rzędu 40 mln czy nawet mniejszych. Jeżeli polityk ma dużo, to ludzie zastanawiają się, skąd ma te pieniądze, a jeżeli ma mało, to opinia publiczna często myśli, że jest on w polityce, by się wzbogacić. Szczególnie w polityce europejskiej, co widać w nagłówkach, gdy ktoś kandyduje do Parlamentu Europejskiego.