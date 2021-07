Sebastian Kaleta skomentował raport KE. "Rzucanie grochem o ścianę"

KE wzywa Polskę do wdrożenia decyzji TSUE

Za jeden z powodów niskiej oceny Polski w raporcie, urzędnicy podali spór prawny wokół Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i nierespektowanie orzeczeń TSUE w tej sprawie. Tymczasem, Komisja Europejska we wtorek wezwała polski rząd do wdrożenia w życie orzeczonego przez TSUE środka tymczasowego postaci zawieszenia funkcjonowania IDSN. Polska dostała na to czas do 16 sierpnia. W przeciwnym wypadku mogą pojawić się kary finansowe.